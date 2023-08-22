В Украине погибло 503 ребенка с момента полномасштабного вторжения РФ

На утро 22 августа 2023 года более 1115 получили ранения разной степени тяжести. Новые данные были озвучены в Офисе Генпрокурора.



По официальной информации ювенальных прокуроров, всего более чем 1618 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ.



По словам сотрудников прокуратуры, эти цифры не являются окончательными. Продолжается работа по их установлению на местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



На сегодняшний день известно, что наибольшее количество пострадавших детей в Донецкой области — 485, Харьковской — 299, Киевской — 129, Херсонской — 121, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 95, Черниговской — 71, Луганской — 67.

Ранее сообщалось, что на помощь детям Святогорска были переданы теплая одежда, канцелярские наборы, рюкзаки и планшеты.