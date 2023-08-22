В Україні загинуло 503 дитини з моменту повномасштабного вторгнення РФ

На ранок 22 серпня 2023 року понад 1115 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нові дані було оприлюднено в Офісі Генпрокурора.



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, всього понад 1618 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію РФ.



За словами співробітників прокуратури, ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення на місцях бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



На сьогодні відомо, що найбільша кількість постраждалих дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 299, Київській — 129, Херсонській — 121, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 95, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

Раніше повідомлялося, що на допомогу дітям Святогірська було передано теплий одяг, канцелярські набори, рюкзаки та планшети.