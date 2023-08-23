Російські військові скинули дві авіабомби на дитячий садок та житлові будинки в Херсоні

Російські війська блізько четвертої ранку скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.
Виникла пожежа у дитячому садку, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
Нагадаємо, що раніше окупанти вдарили по селищу Камишани на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.