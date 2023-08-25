Друга за величиною у світі пивоварна компанія йде з РФ

Пиво Хайнекен більше не виготовляється в РФ. Фото: Heineken

HEINEKEN оголошує про завершення угоди щодо продажу своїх активів у Росії групі компаній Arnest. Про це повідомила пресслужба компанії. HEINEKEN розпочала процес виходу з російського ринку в березні 2022 року, що призвело до очікуваних збитків у розмірі 300 мільйонів євро.

Купівельна ціна бізнесу HEINEKEN у Росії становить 1 євро за 100% акцій. Усі активи, включаючи сім пивоварень, перейдуть до нових власників.

Крім бренду Heineken, який оголосив про свій вихід з російського ринку у 2022 році, виробництво Amstel буде поступово припинено протягом шести місяців. На території Росії не видаватимуться ліцензії на інші міжнародні бренди, за винятком 3-річної ліцензії на деякі дрібніші регіональні бренди, які необхідні для забезпечення безперервності бізнесу та отримання схвалення угоди.



«Ми завершили наш вихід із Росії. Останні події демонструють значні труднощі, з якими стикаються великі компанії, намагаючись вийти з РФ. Всупереч тому, що процес зайняв набагато більше часу, ніж ми сподівалися, ця угода забезпечує добробут наших співробітників і дозволяє нам відповідально завершити свій відхід», - заявив Генеральний директор і голова виконавчої ради HEINEKEN Дольф ван ден Брінк.

HEINEKEN не надаватиме жодної підтримки брендам і не отримуватиме доходи, роялті чи збори з Росії. У компанії також підтвердили, що не передбачено опцію повернення до Росії.