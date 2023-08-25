У Харківській області посилюють мобілізацію - ОВА

У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи. Для цього покращать співпрацю між владою, військкоматами та правоохоронцями. Про це повідомляє прес-служба ОВА.
Вказано, що місцева влада провела міжвідомчу нараду з мобілізації за участю:
«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам та захисникам», - заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.
Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.
27 липня в Україні продовжили загальну мобілізацію та військовий стан до 15 листопада поточного року. Також нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що військові просили посилити його мобілізацію в Україні.