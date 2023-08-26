В окупацію надійшли нові російські підручники з історії: з розділами про «спецоперацію» та її «героїв»

На окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму Росія надіслала нові підручники історії. Тепер учні 10-11-х класів вивчатимуть «Загальну історію», до якої включили глави про війну РФ проти України, проте названу «спеціальною військовою операцією».



У книзі повністю переписані розділи присвячені періоду з 1970-х років.



«У підручники включені розділи про СВО та про включення ЛНР, ДНР, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації», — заявив так званий "міністр освіти і науки «ЛНР» Іван Кусов.



У 2023 році Росія виділила з федерального бюджету виділили понад 47 мільйонів рублів поповнення та оновлення фонду підручників.



Підручники склали помічник президента РФ Володимир Мединський, ректор МДІМВ Анатолій Торкунов та керівник Інституту загальної історії РАН Олександр Чубар'ян.



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