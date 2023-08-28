«ДНР»: В Горловки из-за обстрела погиб парень, ранена женщина и поврежден детсад

В результате обстрела в захваченной РФ Горловки погиб мужчина, ранена женщина и поврежден детсад. Об этом заявил так называемый «мэр» Иван Приходько.



Уточняется, что 18-летний мирный житель погиб в Никитовском районе, ранена женщина 1967 года рождения по пр-ту Ленина, 221.



Он также добавил, что число раненных мирных жителей в результате сегодняшних обстрелов увеличилось до двух.



Также заявляется о повреждении многоквартирного жилого дома в центре Горловки по проспекту Ленина, здания одного из детских садов города.