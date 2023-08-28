«ЛНР» приговорила военнослужащего ВСУ к 20 годам колонии

Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 20 годам лишения свободы механика-водителя 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Бойчука. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.



Пленного обвиняют в «обстреле домов в поселке Николаевка Попаснянского района дома мирных жителей и убийстве пожилого мужчины» в июне 2022 года.



По версии оккупантов, в начале июня 2022 года Бойчук в составе своего подразделения дислоцировался вблизи поселка Николаевка Попаснянского района.



Утверждается, что он «решил стрелять по жилому массиву с целью напугать мирное население». Якобы в результате от взрывных травм погиб мужчина 1939 года рождения.