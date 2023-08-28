«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 20 років позбавлення волі механіка-водія 108 окремого гірничо-штурмового батальйону 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Бойчука. Про це повідомив Слідчий комітет (СК) Росії.



Полоненого звинувачують в «обстрілі будинків у селищі Миколаївка Попаснянського району будинку мирних мешканців та вбивстві літнього чоловіка» у червні 2022 року.



За версією окупантів, на початку червня 2022 року Бойчук у складі свого підрозділу дислокувався поблизу селища Миколаївка Попаснянського району.



Стверджується, що він вирішив стріляти по житловому масиву з метою налякати мирне населення. Нібито внаслідок вибухових травм загинув чоловік 1939 року народження.