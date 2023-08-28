В двух районах Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей — Верещук

В двух прифронтовых районах Запорожской области будет проведена обязательная эвакуация детей. Об этом в эфире телемарафона сообщила министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«У нас сегодня [28 августа] будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти», — сказала она.



Кроме этого, обязательная эвакуация детей принудительным образом происходит в Волчанской громаде Купянского района Харьковской области. До сих пор в Донецкой области остаются 89 детей, которых необходимо вывезти в более безопасное место.