У двох районах Запорізької області проведуть обов'язкову евакуацію дітей – Верещук

У двох прифронтових районах Запорізької області буде проведено обов'язкову евакуацію дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



«У нас сьогодні [28 серпня] буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми маємо вивезти», — сказала вона.



Крім цього, обов'язкова евакуація дітей примусово відбувається у Вовчанській громаді Куп'янського району Харківської області. Досі на Донеччині залишаються 89 дітей, яких необхідно вивезти у безпечніше місце.