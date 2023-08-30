«Паспортизація» у Маріуполі: відомо, скільки людей отримали паспорт РФ в окупованій області

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі добровільно отримали паспорт Російської Федерації не більше 5% місцевих жителів. Про це розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в ефірі Суспільне Спротив.

За його словами, окупанти, щоб змусити мешканців Маріуполя змінити громадянство, вводять обмеження щодо надання медичних послуг. Так, за рік окупації добровільно менше ніж 5% маріупольців виявили бажання отримати паспорт РФ.

«Ситуація із медициною залишається дуже складною. Зараз все більше інформації від маріупольців, що без тієї ганчірки — російського паспорта — вже майже неможливо потрапити на прийом до лікаря, тим більше отримати медичну допомогу», — зазначив депутат.

Забавін наголосив, що медична допомога поганої якості, на додаток, пріоритет надається російським окупантам.

Крім того, швидка допомога у місті працює лише тоді, коли є «прильоти», щоб надати медичну допомогу російським військовим.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли з Маріуполя до РФ понад тисячу українських дітей, і це не є остаточною цифрою.