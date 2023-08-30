Окупанти завозять на окуповані території працівників із Росії — ЦНС

Росіяни активно завозять на тимчасово захоплені території працівників із Росії. Причина — дефіцит робочої сили у регіоні. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Як зазначається на сайті, переважна кількість місцевих або залишили регіон через окупацію, або відмовляється працювати. Отже, росіяни завозять на захоплені землі своїх слюсарів, зварювальників та водіїв.

«Вони відповідають за ремонт пошкодженої техніки та будівництво фортифікаційних споруд. Організовує відправлення допомоги окупації фонд допомоги «ленінградський рубіж», керований Кремлем», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до російського Челябінська.