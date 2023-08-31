На подлете к Москве был сбит беспилотник

Силами ПВО РФ в Воскресенском районе уничтожили беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил мер российской столицы Сергей Собянин.



«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — отметил он.



Россиянам пришлось в очередной раз вводить режим «Ковер», который был объявлен в московских аэропортах Домодедово и Внуково. С утра задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Напомним, в ночь на 23 августа Москва в очередной раз подверглась атаке дронов.