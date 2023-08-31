В окупованому Маріуполі підлітки зняли прапор Росії, їх розшукують спецслужби

У захопленому Маріуполі підлітки намагалися зірвати з флагштока російський прапор поряд із військовою базою російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

«У тимчасово окупованому місті підлітки хотіли зірвати прапор Росії прямо поряд з базою росіян», — йдеться у повідомленні.

У міській раді наголосили, що зараз російські спецслужби шукають підлітків. Так, загарбники розмістили їхнє фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити «про їхнє місцезнаходження».

У пресслужбі додали, що місцеві жителі Маріуполя неодноразово показували своє ставлення до росіян.

«Вони спалювали прапор Росії, співали та включали українські пісні. Росії тут не раді!», — резюмували у міськраді.

Нагадаємо, на території тимчасово захопленого окупантами Маріуполя місцеві партизани виявили та підпалили базу російських загарбників.