Україна отримає партію броньованих «медеваків» — Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що Україна отримає велику партію броньованих "медеваків". Фото: ВП

Сьогодні, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що в Україну прибуде велика партія броньованих автомобілів для медичної евакуації, так званих медеваків. Відео опубліковано на Facebook-сторінці глави держави.

«Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало», — сказав він.

Однак Зеленський не вказав, від кого саме надійде допомога.

Окрім того, президент розповів, що прослухав звіт української розвідки.

«Як завжди на селекторах, були звіти розвідки — ГУР та зовнішньої розвідки — про плани окупантів. Безнадійні у них плани», — резюмував Володимир Олександрович.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї: «Мета вражена за 700 кілометрів!».