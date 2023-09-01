У Празі заочно засудили громадянина Чехії за участь у війні проти України на боці РФ

Суд Праги заочно засудив до 21 року ув'язнення чеського найманця Алоїза Полака, який воював проти України на боці Росії. Про це повідомляє видання Ceske noviny.



За даними слідства, чеський снайпер убив щонайменше чотирьох українських військових. Прокурор просив йому 25 років ув'язнення. Адвокат оскаржив вирок, припустивши, що його підзахисний «ймовірно вже помер».



Міський суд Праги розглядав його справу вже втретє. Полака знову визнали «винним у теракті та участі у терористичному угрупуванні». Під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на визнаннях самого Полака у Facebook. Зараз звинувачення ґрунтується на висновках експертів та метаданих фото.



Слідство встановило, що у грудні 2016 року чеський найманець виїхав із Праги до України, щоб воювати за «ДНР». Спочатку він був снайпером, потім командував взводом.



Полак був дуже активний у Facebook, але з квітня 2022 року більше нічого не писав. Саме тому адвокат припустив, що він загинув. Проте суд мав докази, що на початку літа 2023 року Полак все ще воював в Україні.



Якщо найманець повернеться до Чехії, він може вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первісний вирок автоматично скасовується, і людину судять знову.