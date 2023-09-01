«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►

На захоплених Росією територіях України розпочалися дострокові псевдовибори до місцевих так званих парламентів. І, як виявилося, третина списку кандидатів у народні обранці складається із пенсіонерів, домогосподарок та інших підставних людей. Кого ще пропонують вибирати?

Так звана «ЛНР» попереду всієї планети… за обмеженнями. Чому російська влада анексованого регіону забороняє мобільний інтернет? І як далеко можна зайти з такою антидиджитою політикою?

Тихими справами прославитись не можна. Як окупаційна влада займається популізмом заради піару? І які реальні проблеми залишаються поза увагою?

Про це, а також інші події в окупації розповідаємо в програмі «За Гранью».