ВС РФ за сутки разрушили в Донецкой области 7 жилых домов, дом культуры и подстанцию

Российские захватчики обстреляли Донецкую область РСЗО «Град», артиллерией, минометами и танками. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали последствия тринадцати ударов войск РФ по мирному населению. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погиб мирный житель, а ранения получили пять гражданских лиц.



Российские захватчики обстреляли Донетчину РСЗО «Град», артиллерией, минометами, танками.

Атакованы 8 населенных пунктов региона: города Авдеевка, Курахово, пгт Северное, села Волченка, Дилиевка, Новоукраинка, Тихоновка, Урожайное.

Повреждены 9 гражданских объектов за сутки: 7 жилых домов, дом культуры, подстанция.

Из артиллерии российская армия обстреляла Тихоновку. Погиб мирный житель, еще один человек получил ранения, также был разрушен частный дом.





В результате артиллерийского обстрела ВС РФ в поселке Северное ранены 4 гражданских лица. Повреждены 6 частных домов.





В Новоукраинке захватчики ударили по дому культуры, люди не пострадали.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 185 человек, с начала обязательной эвакуации — 89 190 человек, среди них 11 245 — дети, 3 953 — люди с инвалидностью.

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