ВС РФ за сутки разрушили в Донецкой области 7 жилых домов, дом культуры и подстанцию

Правоохранители задокументировали последствия тринадцати ударов войск РФ по мирному населению. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погиб мирный житель, а ранения получили пять гражданских лиц.
Российские захватчики обстреляли Донетчину РСЗО «Град», артиллерией, минометами, танками.
Атакованы 8 населенных пунктов региона: города Авдеевка, Курахово, пгт Северное, села Волченка, Дилиевка, Новоукраинка, Тихоновка, Урожайное.
Повреждены 9 гражданских объектов за сутки: 7 жилых домов, дом культуры, подстанция.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 185 человек, с начала обязательной эвакуации — 89 190 человек, среди них 11 245 — дети, 3 953 — люди с инвалидностью.
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