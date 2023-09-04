ЗС РФ за добу зруйнували в Донецькій області 7 житлових будинків, будинок культури та підстанцію

Російські загарбники обстріляли Донецьку область РСЗВ «Град», артилерією, мінометами та танками. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували наслідки тринадцяти ударів військ РФ по мирному населенню. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинув мирний житель, а поранення отримали п'ять цивільних осіб.



Російські загарбники обстріляли Донеччину РСЗВ «Град», артилерією, мінометами, танками.

Атаковано 8 населених пунктів регіону: міста Авдіївка, Курахове, смт Північне, села Вовченка, Диліївка, Новоукраїнка, Тихонівка, Урожайне.

Пошкоджено 9 цивільних об'єктів за добу: 7 житлових будинків, будинок культури, підстанція.

З артилерії російська армія обстріляла Тихонівку. Загинув мирний житель, ще одна людина зазнала поранень, також був зруйнований приватний будинок.





Внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ у селищі Північне поранено 4 цивільні особи. Пошкоджено 6 приватних будинків.





У Новоукраїнці загарбники вдарили по будинку культури, люди не постраждали.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 185 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 89 190 осіб, серед них 11 245 — діти, 3 953 — люди з інвалідністю.

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