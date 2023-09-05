Коррупция в Украине тормозит поставки оружия — президент Литвы

Коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире телерадиокомпании LRT.

«Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей», — заявил лидер Литвы.

По словам Науседы, если избиратели видят, что в стране, которой направляется помощь, происходят крупные коррупционные скандалы, это наносит огромный ущерб репутации этому государству.

Президент Литвы об этом сообщил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, но в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках оружия.

Однако Науседа не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

«Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело принять решение, другое дело — реализовать это решение», — резюмировал он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. По его словам, они должны прибыть в сентябре.