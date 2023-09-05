Корупція в Україні гальмує постачання зброї — президент Литви

Корупція в Україні значно впливає на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в ефірі телерадіокомпанії LRT.

«Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, отже вони повинні враховувати настрої свого суспільства та думку виборців», — заявив лідер Литви.

За словами Науседи, якщо виборці бачать, що в країні, якій спрямовується допомога, відбуваються великі корупційні скандали, це завдає величезної шкоди репутації цій державі.

Президент Литви про це повідомив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав про корупцію, але останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування про зловживання та хабарництво під час закупівлі зброї.

Однак Науседа не вважає, що цей факт спричинив затримку постачання американських винищувачів F-16.

«Іноді справи пов'язані ще й з тим, що одна справа ухвалити рішення, інша справа — реалізувати це рішення», — резюмував він.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. За його словами, вони мають прибути у вересні.