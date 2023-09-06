Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра

Оккупанты обустраивают оборонительные укрепления. Фото: Петр Андрющенко

Военные РФ в некоторых районах оккупированной Донецкой области активно обустраивают укрепления и строят блиндажи. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе села Никольское в сторону Розовки. Также обустраивают блиндажи», — написал он.

Кроме того, по данным Андрющенко, военную технику снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под «деревья».

«Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации», — отметил он.

Напомним, 5 сентября во временно оккупированном Мариуполе фиксировали перемещение танков Т-80 РФ в сторону Бердянска Запорожской области.