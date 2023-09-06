Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера

06 вересня 2023, 09:59

Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера

Окупанти облаштовують оборонні укріплення. Фото: Петро Андрющенко Окупанти облаштовують оборонні укріплення. Фото: Петро Андрющенко

Військові РФ у деяких районах окупованої Донецької області активно облаштовують зміцнення та будують бліндажі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення в районі села Нікольське у бік Розівки. Також облаштовують бліндажі», — написав він.

Крім того, за даними Андрющенка, військову техніку знову переміщують у цивільних вантажівках, одразу маскуючи під «дерева».

«Це (поки що) характерно виключно для Нікольського району. Продовжуємо фіксацію переміщень та дислокації», — зазначив він.

Нагадаємо, 5 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі фіксували переміщення танків Т-80 РФ у бік Бердянська Запорізької області.

ТЕГИ

Люди
Петро Андрющенко
Місця
Маріуполь Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:01
На захопленій ЗС РФ частині Луганської області мешканці «голосують» під дулом автоматів — ОВА
09:59
Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера
09:02
В окупованій Луганській області працівники банків передають інформацію про клієнтів до військкоматів — ОВА
08:22
Війська РФ з «Градів» та авіації атакували Херсонську область: є жертви
08:00
В окупованій Макіївці «Рогатий» терикон було прикрашено українською символікою
00:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 вересня
22:35
В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей
20:14
«ДНР»: В Донецьку за день від обстрілів поранено 7 людей
16:46
«ДНР»: У Донецьку через обстріл загинула жінка, поранено двох людей
16:15
Данілов назвав головну мету місцевих «виборів» на окупованих територіях
16:10
Окупанти засудили до довічного ув'язнення українського морпіха
15:13
Окупанти змушують мешканців Донецької області отримувати паспорти РФ: чим загрожують у разі відмови
15:12
Співробітника автодору, який працює у захопленому Сватовому, засудили до чотирьох років в'язниці
14:12
У «ЛНР» заявили, що затримали підозрювану у замаху на фінансиста голови угруповання
13:35
У Маріуполі зафіксували рух російських танків Т-80 у бік Бердянська — Андрющенко
12:51
Окупанти судитимуть двох українців за звинуваченням у «теракті» у Запорізькій області
11:11
У захопленому ЗС РФ Сєвєродонецьку серед кандидатів на «виборах» багато незнайомих людей — Стрюк
11:00
У школах окупованого Маріуполя четверта частина школярів – мігранти з РФ — міська рада
10:32
ЗМІ: На окупованій території спецслужби підірвали фінансиста голови «ЛНР»
10:22
По Вугледару окупанти завдали 3 авіаударів і 30 артобстрілів — Кириленка
усі новини
11:26
Уряд офіційно представив Павла Кириленка на посаду голови АМКУ
11:21
ЗС РФ зруйнували 38 цивільних обʼєктів на Донеччині за добу, поранили мирних жителів
11:11
На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили підготовку енергосистеми до зими
11:01
На захопленій ЗС РФ частині Луганської області мешканці «голосують» під дулом автоматів — ОВА
10:49
У ФСБ планують атаки на інфраструктуру: встановлюють GPS-маячки на об'єктах «Укрзалізниці»
10:39
Атака на Київську область: уламки ракети влучили в гіпермаркет
09:59
Діабетики у Маріуполі не отримають інсулін за відсутності паспорта РФ
09:59
Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера
09:45
Сили оборони України продовжують наступ південніше міста Бахмут
09:21
Ентоні Блінкен прибув до Києва
09:02
В окупованій Луганській області працівники банків передають інформацію про клієнтів до військкоматів — ОВА
08:58
На Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують заміну військ на частини 25-ої армії
08:53
Нічна атака «Шахедами» по Одеської області: загинув працівник агропідприємства, зафіксовано пожежі
08:34
ВРУ дала можливість чиновникам уникати відповідальності за брехню у декларації
08:22
Війська РФ з «Градів» та авіації атакували Херсонську область: є жертви
08:04
Обстріл Донецької області: одна людина загинула, вісім отримали поранення
08:00
В окупованій Макіївці «Рогатий» терикон було прикрашено українською символікою
07:51
Силами ППО знищено 23 повітряні цілі
00:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 вересня
23:22
Російського льотчика, який перегнав гелікоптер окупантів в Україну, буде винагороджено
усі новини
ВІДЕО
Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: пресслужба президента України Зеленський відвідав вісім бригад, що воюють у Донецькій області
04 вересня, 22:10
У соцмережах показали наслідки обстрілу Донецька, горить автомобіль, пошкоджено будинок. Фото: «Типовий Донецьк» У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
04 вересня, 14:44
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ► «ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
01 вересня, 22:46
Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
01 вересня, 15:24
У Донецьку на «Алеї героїв» так звана «влада» знесла стихійний меморіал із портретами загиблих в авіакатастрофі «вагнерівцями». Фото: Апачев У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна
01 вересня, 15:16
Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ► Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ►
31 серпня, 20:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама