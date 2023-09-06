Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера

Окупанти облаштовують оборонні укріплення. Фото: Петро Андрющенко

Військові РФ у деяких районах окупованої Донецької області активно облаштовують зміцнення та будують бліндажі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення в районі села Нікольське у бік Розівки. Також облаштовують бліндажі», — написав він.

Крім того, за даними Андрющенка, військову техніку знову переміщують у цивільних вантажівках, одразу маскуючи під «дерева».

«Це (поки що) характерно виключно для Нікольського району. Продовжуємо фіксацію переміщень та дислокації», — зазначив він.

Нагадаємо, 5 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі фіксували переміщення танків Т-80 РФ у бік Бердянська Запорізької області.