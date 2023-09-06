США оголосили про новий пакет. Там є снаряди із збідненим ураном

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 175 млн доларів, який включає снаряди зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams, додаткові засоби ППО, а також артилерійські боєприпаси та протитанкове озброєння. Про це повідомляється на сайті Пентагону.



У новий пакет входить обладнання для підтримки систем ППО України, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 81-мм мінометні системи та снаряди, 120-мм танкові боєприпаси Abrams.



Крім того, США також передадуть ракети з оптичним наведенням (TOW), протитанкові комплекси Javelin та AT-4, понад 3 млн. патронів до стрілецької зброї, тактичні аеронавігаційні системи, тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання, боєприпаси для руйнування перешкод, а також запасні частини, технічне обслуговування та інше польове встаткування.