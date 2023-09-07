Не артилерія. У поліції не встановили, з якої зброї було завдано удару по Костянтинівці

Шостого вересня російська окупаційна армія завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області, атакувавши людне місце — місцевий ринок у центрі міста. Начальниця відділу комунікації Головного управління поліції на Донеччині Олександра Гаврилко розповіла, що досі невідомо, з якої зброї Росія обстріляла місто.



«Наразі проводиться експертиза, триває перевірка. Одне можу сказати, що є кілька версій, ми виключаємо артилерію. Спочатку ми надали інформацію, що це був артилерійський обстріл. Згодом буде точна інформація», — відповіла вона.

Зазначимо, що після удару міністерство оборони України писало, що росіяни завдали ракетного удару С-300.



Нагадаємо, удар по Костянтинівці було нанесено вдень 6 вересня. Внаслідок чого 16 людей загинули, поранення отримали 32 цивільних.