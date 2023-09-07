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«ДНР» ув'язнила на 26 років полоненого бійця «Азова»

07 вересня 2023, 20:34

«ДНР» ув'язнила на 26 років полоненого бійця «Азова»

Угруповання «ДНР» продовжує незаконно судити полонених українських військовослужбовців. Вона виносить «судові рішення» переважно бійцям, яких російські окупанти взяли в полон під час атак Маріуполя навесні минулого року.

Військовослужбовця полку «Азов» Костянтина Сичака звинувачено у вбивстві мирного жителя міста.

«У березні 2022 року Сичак та інші військовослужбовці за наказом з автоматичної вогнепальної та великокаліберної зброї двічі робили обстріли автомобілів з білими стрічками на дзеркалах заднього виду і дверях, що пересувалися автошляхом, і що вказувало на перебування в них мирних громадян. У першому випадку один із чоловіків зазнав поранення, у другому — троє цивільних осіб загинули на місці від вогнепальних поранень», — стверджують окупаційні силові відомства.

Сичака ув'язнили на 26 років.

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Раніше «ДНР» винесла незаконний «судовий вирок» полоненому українському військовослужбовцю — його ув'язнили на довічний термін.

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