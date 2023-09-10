Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами

Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців міста вже після початку повномасштабної війни. Політик відповідне відео опублікував у Telegram.

«Наслідки геноциду. Старокримський цвинтар. Місце поховання убитих маріупольців. Занедбане, забуте, безмежне. Більшість могил уже поросли бур'яном настільки, що вже наступної весни знайти хоча б номерки просто неможливо», — написав він.

Андрющенко уточнив, що на Старокримському міському цвинтарі поховано тих маріупольців, які загинули після 24 лютого 2022 року.

«Покажіть це ООН. Наслідки геноциду, який вони не побачать», — резюмував політик.

Нагадаємо, що у тимчасово захоплений ЗС РФ Маріуполь Донецької області незаконно прибула група китайських блогерів, МЗС України планує заборонити в'їзд для всіх «гастролерів» з Китаю.