Армия РФ дважды за день обстреляла Никополь из «Градов» и артиллерии: есть пострадавшие

Россияне дважды за день обстреляли Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российская армия дважды ударила по Никополю Днепропетровской области сегодня, 11 сентября. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, обстрел происходил из «Града» и тяжелой артиллерии.

«Пострадали три человека. Это мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести», — отметил Лысак.

Кроме того, глава региона отметил, что в городе разбиты магазин, частное и пищевое предприятия, зацепило и учебное заведение. Также повреждена пятиэтажка, хозяйственные постройки и авто.

Напомним, ночью и утром 11 сентября оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших.