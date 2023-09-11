Армія РФ двічі на день обстріляла Нікополь з «Градів» та артилерії: є постраждалі

Росіяни двічі на день обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російська армія двічі вдарила по Нікополю Дніпропетровської області сьогодні, 11 вересня. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, обстріл відбувався з «Граду» та важкої артилерії.

«Постраждали троє людей. Це чоловіки 24, 47 та 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Все у лікарні у стані середньої тяжкості», — зазначив Лисак.

Крім того, глава регіону зазначив, що у місті розбито магазин, приватне та харчове підприємства, зачепив і навчальний заклад. Також пошкоджено п'ятиповерхівку, господарські будівлі та авто.

Нагадаємо, вночі та вранці 11 вересня окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. На щастя обійшлося без постраждалих.