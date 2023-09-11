Россияне обстреляли амбулаторию в селе Херсонской области, ранен фельдшер

Фото: Telegram / Александр Прокудин

Днем 11 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по селу Станислав Херсонской области, попав в местную амбулаторию. В результате атаки ранения получил фельдшер. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.



Из-за удара в медицинском заведении повреждены окна и крыша.



Минно-взрывную травму и контузию получил фельдшер. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, отметили в ОВА.

Фото: Telegram / Александр Прокудин

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, россияне совершили 57 обстрелов области, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации. Были попадания в жилые кварталы, территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне; башню мобильной связи в Бериславском районе. За минувшие сутки ранения получили два человека.