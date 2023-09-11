Росіяни обстріляли амбулаторію в селі Херсонської області, поранено фельдшера

Фото: Telegram / Олександр Прокудін

Вдень 11 вересня російські окупаційні війська завдали удару по селу Станіслав Херсонської області, влучили у місцеву амбулаторію. Внаслідок атаки поранення отримав фельдшер. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Через удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах.



Мінно-вибухову травму та контузію отримав фельдшер. Потерпілому надають медичну допомогу, зазначили в ова.



Фото: Telegram / Олександр Прокудін

Минулої доби, за даними голови ОВА, росіяни здійснили 57 обстрілів області, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. Були потрапляння у житлові квартали, територію та будівлі навчального закладу та одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; башту мобільного зв'язку у Бериславському районі. Минулої доби поранення отримали дві людини.