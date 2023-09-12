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Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►

12 сентября 2023, 23:14

Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►

Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине

Галина вместе с тремя детьми и мужем выехала на территорию свободной части Украины после жизни в оккупации. Ее родной дом находится в Каланчакском районе Херсонской области. Семья устала жить в оккупации.

Муж Галины — мастер по ремонту автомобилей. Он же и вывез на собственном транспорте жену с маленькими детьми. Самому маленькому ребенку — год и два месяца. Двум другим детям — пять и десять лет. Ехали через пункт пропуска «Колотиловка-Покровка» в Сумской области. Машину на российской границе пришлось продать и преодолевать дальнейший путь в несколько километров пешком.

Начиная с февраля 2022 года по разным направлениям в Украину вернулось более 18 тысяч граждан. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Если граждане Украины, возвращающиеся с временно оккупированных территорий, приняли решение воспользоваться пунктом пропуска на границе Белгородской и Сумской областей, после прохождения контроля их уже ждут волонтеры. Они помогают с дальнейшим размещением, социальными выплатами и трансфером.

«После прибытия, после возвращения самое первое и самое необходимое, что им всем нужно: поесть, попить, отдохнуть с дороги. У нас есть медицинский работник, то есть медицинскую помощь мы оказываем. Есть комната отдельная для детей, комната для маломобильных, условия тоже для всех категорий. Все это абсолютно бесплатно. Люди могут получить консультации, могут сразу зарегистрироваться на денежные выплаты, работают юристы, психолог. Есть весь спектр необходимых для них услуг. Все это абсолютно бесплатно. Также мы выдаем людям гуманитарную помощь, и помогаем с дальнейшей транспортировкой, потому как у нас никто не остается на долгий период времени, люди едут в разные регионы Украины и в этом тоже нужно помочь», — рассказала основательница волонтерского пункта «Плуритон» Екатерина Арисой.

В пункте есть здесь интересная комната, ее назвали «музеем ненависти». Здесь люди, которые выезжают с временно неподконтрольных территорий, прощаются с неиспользованными рублями, разрывая их и оставляя на груде других российских банкнот. За месяц такого сбора гора насчитывает более семидесяти тысяч рублей.

На ночь в Сумах в волонтерском центре могут остаться до двухсот человек. Николай один из тех, кто недавно вернулся в Украину. Парень родом из оккупированных Донецка. В прошлом месяце он уговорил своих родных выехать из города, говорит, на уговоры у него ушло около года. Семью он отправил в Киев, а сам остался здесь в качестве волонтера. Говорит, решил покинуть город, пока за ним не пришли представили оккупационных властей. Людей с проукраинскими взглядами там стараются вычислить и преследуют.

За все время существования волонтерского пункта его услугами уже воспользовалось более 8 тысяч человек.

Люди пытаются всеми силами выехать с временно оккупированных территорий. Кто-то не желая оформлять российские паспорта, или работать на оккупационные власти, кто-то в страхе за свою позицию.

Подробную информацию о том, как лучше пересечь границу, какие услуги бесплатно получают на территории подконтрольной Украине и где искать помощь, можно узнать в Telegram-канале «Плуритон». Все консультации также бесплатны, есть гарантия анонимности.

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В начале августа министерство по вопросам реинтеграции написало: украинцы могут вернуться на подконтрольную Киеву территорию через Колотиловку в Белгородской области РФ — Покровку в Сумской области. Такой вариант значительно упрощает дорогу, если сравнивать с вариантом ехать через Евросоюз. Какой механизм проезда, сколько на это нужно времени и насколько сложен этот путь — читайте в статье «Новостей Донбасса».

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Покровка — Колотиловка

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