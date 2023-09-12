Россия проводит «выборы» в оккупации, чтобы добиться мирных переговоров — Лещенко

Россия, проводя так называемые «выборы» на оккупированных территориях Украины, пытается все дальше «отодвинуть» возврат этих территорий. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в интервью журналисту Алексею Мацуке в эфире телеканала FREEДOM.

«Чтобы в дальнейшем за столом переговоров (а Россия хочет этих переговоров) у них были какие-то козыри — мол, раз по конституции РФ эти земли наши и мы там провели выборы, то народ сделал свой выбор и даже делегировал своих представителей в органы власти. Мол, и что цена компромисса теперь дороже для Украины. То есть они набивают цену. В результате этого блефа поднимают ставки для того, чтобы выглядеть покруче на этих переговорах», — считает Лещенко.

Он отметил, что Кремль нуждается в переговорах, потому агрессору нужна передышка в войне «на пару лет, чтобы пополнить резервы оружия, начать производить больше крылатых ракет, чтобы потом эту войну возобновить».

«Поэтому украинское руководство с президентом очень четко говорит: мы должны этот вопрос решить раз и навсегда, мы не можем его отложить, переложить на плечи будущих поколений, как сделал Порошенко через Минские соглашения. Давайте поставим точку раз и навсегда. И точка понятна — территориальная целостность Украины, ее членство в Евросоюзе и НАТО, компенсация Украине Россией нанесенного ущерба», — резюмировал Лещенко.