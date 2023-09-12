Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►

Галина разом із трьома дітьми та чоловіком виїхала на територію вільної частини України після життя в окупації. Її рідний будинок знаходиться у Каланчацькому районі Херсонської області. Сім'я втомилася жити в окупації.



Чоловік Галини — майстер з ремонту автомобілів. Він же вивіз на власному транспорті дружину з маленькими дітьми. Найменшій дитині — рік та два місяці. Двом іншим дітям — п'ять і десять років. Їхали через пункт пропуску «Колотилівка-Покровка» на Сумщині. Машину на російському кордоні довелося продати та долати подальший шлях за кілька кілометрів пішки.

Починаючи з лютого 2022 року, за різними напрямками в Україну повернулося понад 18 тисяч громадян. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Якщо громадяни України, які повертаються з тимчасово окупованих територій, вирішили скористатися пунктом пропуску на кордоні Білгородської та Сумської областей, після проходження контролю на них уже чекають волонтери. Вони допомагають з подальшим розміщенням, соціальними виплатами та трансфером.



«Після прибуття, після повернення найперше та найнеобхідніше, що їм усім потрібно: поїсти, попити, відпочити з дороги. У нас є медичний працівник, тобто медичну допомогу ми надаємо. Є окрема кімната для дітей, кімната для маломобільних, умови теж для всіх категорій. Все це абсолютно безплатно. Люди можуть отримати консультації, можуть одразу зареєструватися на грошові виплати, працюють юристи, психолог. Є весь спектр необхідних їм послуг. Все це абсолютно безплатно. Також ми видаємо людям гуманітарну допомогу, і допомагаємо з подальшим транспортуванням, тому що у нас ніхто не залишається на довгий період, люди їдуть у різні регіони України і в цьому теж треба допомогти», — розповіла засновниця волонтерського пункту «Плуритон» Катерина Арісою.



У пункті тут є цікава кімната, її назвали «музеєм ненависті». Тут люди, які виїжджають із тимчасово непідконтрольних територій, прощаються з невикористаними рублями, розриваючи їх та залишаючи на купі інших російських банкнот. За місяць такого збору гора налічує понад сімдесят тисяч карбованців.



На ніч у Сумах у волонтерському центрі можуть залишитись до двохсот осіб. Микола один із тих, хто нещодавно повернувся до України. Хлопець родом з окупованих Донецька. Минулого місяця він умовив своїх рідних виїхати з міста, каже, на вмовляння у нього пішло близько року. Сім'ю він відправив до Києва, а сам залишився тут як волонтер. Каже, вирішив залишити місто, поки за ним не прийшли представили окупаційну владу. Людей із проукраїнськими поглядами там намагаються вирахувати та переслідують.



За весь час існування волонтерського пункту його послугами вже скористалося понад 8 тисяч людей.



Люди намагаються всіма силами виїхати з тимчасово окупованих територій. Хтось не бажаючи оформлювати російські паспорти, або працювати на окупаційну владу, хтось у страху за свою позицію.



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На початку серпня міністерство з питань реінтеграції написало: українці можуть повернутися на підконтрольну Києву територію через Колотилівку у Білгородській області РФ — Покровку на Сумщині. Такий варіант значно спрощує дорогу, якщо порівнювати із варіантом їхати через Євросоюз. Який механізм проїзду, скільки на це потрібно часу та наскільки складний цей шлях — читайте у статті «Новини Донбасу».