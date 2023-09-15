В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні

В Україні на сьогодні 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, і можна очікувати погіршення гуманітарної ситуації у зв'язку з російськими атаками, що продовжуються, і наближенням зимового періоду. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) Савіано Абреу.



«На жаль, за перші шість місяців ми спостерігали погіршення ситуації, особливо поблизу лінії фронту. Ми справді спостерігаємо зростання кількості російських ударів, що впливають на громадянське населення, знову руйнуючи життєво необхідну інфраструктуру. Якщо війна продовжуватиметься, а здається, що це саме так, потреби населення або залишаться на тому ж рівні, або зростуть», - пояснив він.



Також спікер зазначив, що незабаром настане зима, і це створює нові ризики і призведе до збільшення потреб людей.



«Очікуємо, що до кінця року наростимо обсяг гуманітарної допомоги та забезпечимо нею до 11 мільйонів осіб. Наша допомога доповнює ту, що надає уряд, яка вражає роботу волонтерів. Отже, наша мета — допомогти не менше 11 мільйонам людей із понад 18 мільйонів людей, які потребують підтримки в Україні», — сказав Абреу.



За його словами, в УКГВ планують з жовтня до березня надати «зимову» допомогу близько 1,3 мільйона людей. Зокрема, підтримка може полягати у сплаті оренди житла для внутрішньо переміщених осіб чи оплати комунальних послуг.



Абреу зазначив, що таку допомогу мають намір надавати людям у районах, що не знаходяться поблизу лінії фронту. Що стосується громадян, які живуть поблизу лінії фронту, то їх підтримка буде в основному в екстреному ремонті житла.



«Ми відновлюватимемо житло, щоб узимку люди перебували в теплі. Крім того, жителі багатьох громад поблизу лінії фронту мають труднощі з доступом до поставок, ринки не працюють. Тож ми їдемо в ці райони з конкретною допомогою. Взимку до цієї допомоги додаються зимовий одяг, ковдри, опалювальні прилади», - розповіли в ООН.



Крім цього, як додав Абреу, ще одна частина їхньої роботи — підтримка міських та районних громад щодо забезпечення тепло-, електро- та водопостачання взимку. Також вони працюють, щоб не допустити загибель худоби взимку.



За словами спікера, щотижня вони організовують два-три гуманітарні конвої у прифронтові райони, у тому числі на Донбасі.



«Ми дуже часто відвідуємо прифронтові райони на Донеччині. Зазвичай ми їдемо всі разом із багатьма агентствами ООН, а також неурядовими організаціями, вони приєднуються до конвоїв, організовує УКГВ ООН», - розповів Абреу.



За підрахунками організації, в Україні 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Це майже половина мешканців країни.