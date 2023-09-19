Мешканку Слов'янська підозрюють у здачі позицій українських захисників під Бахмутом

Затримана колаборантка. Фото: СБУ

У травні-червні 2023 року підозрювана в текстових повідомленнях підтверджувала місця російських обстрілів, облаштувавши у своїй квартирі своєрідний «спостережний пункт». Про звинувачення колаборантці повідомила Донецька обласна прокуратура.



Також вона викривала вогневі позиції ЗСУ, зокрема розрахунки РСЗВ у м. Слов'янську та його околицях, чим стримувала наступальні дії українських захисників.

Мешканка Слов'янська стежила за РСЗВ українських військових. Фото: Донецька обласна прокуратура



Наразі вона затримана та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.



Раніше у Житомирі до 12 років ув'язнення засудили жителя Донбасу, який у 2014 році добровільно приєднався до лав незаконного збройного формування «Сомалі», і продовжує воювати на боці Росії.



