На Луганском участке фронта за сутки ВС РФ обстреляли ВСУ артиллерией 552 раза

На Кременском направлении российская армия за сутки совершила 190 обстрелов и 10 раз привлекла к атакам авиацию. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он констатировал, что захватчики продолжают открывать огонь по позициям ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях, за сутки ими нанесено 552 артиллерийских удара и 17 раз они привлекли к атакам российскую авиацию.

«Огневое воздействие оккупанты сосредоточили на Кременском направлении, нанеся по этому району 190 обстрелов и 10 раз привлекалась вражеская авиация. На Белогоровском направлении зафиксировано более 150 обстрелов из тяжелых артиллерийских систем», — рассказали в ВСУ.

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