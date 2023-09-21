На Луганській ділянці фронту за добу ЗС РФ обстріляли ЗСУ артилерією 552 рази

На Кремінському напрямку російська армія за добу здійснила 190 обстрілів та 10 разів залучила до атак авіацію. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він констатував, що загарбники продовжують відкривати вогонь по позиціям ЗСУ на Лиманському та Куп'янському напрямках, за добу завдано 552 артилерійські удари та 17 разів вони залучили до атак російську авіацію.

«Вогневий вплив окупанти зосередили на Кремінському напрямку, завдавши по цьому району 190 обстрілів та 10 разів залучалася ворожа авіація. На Білогорівському напрямку зафіксовано понад 150 обстрілів з важких артилерійських систем», — розповіли у ЗСУ.

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