Вследствие российского артобстрела Херсона погиб один человек, еще двое — получили ранения

Оккупанты обстреляли жилой квартал в Херсоне. Фото: прокуратура

Сегодня утром, 22 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Херсон. В результате чего погиб один гражданский, еще один житель получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА и в прокуратуре.



«С самого утра в Херсоне неспокойно. Оккупационные войска покрыли огнем жилые кварталы города. Из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже», — говорится в сообщении.

В ОВА рассказали об погибшем мужчине.



«От полученных ранений погиб 25-летний мужчина», — резюмировали в пресс-службе.



Кроме того, в прокуратуре уточнили, что известно о двух горожанах, которые получили ранения. Данные уточняются. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи.



Напомним, 21 сентября российские захватчики атаковали Одесскую область гиперзвуковой ракетой «Оникс». В результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры.