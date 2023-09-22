Внаслідок російського артобстрілу Херсона загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Окупанти обстріляли житловий квартал у Херсоні. Фото: прокуратура

Сьогодні вранці, 22 вересня, російська армія вкотре атакувала Херсон. Внаслідок чого загинув один цивільний, ще один житель отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА та у прокуратурі.



«З самого ранку у Херсоні неспокійно. Окупаційні війська покрили вогнем житлові квартали міста. Через попадання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі», — йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли про загиблого чоловіка.



«Від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік», — резюмували у пресслужбі.



Крім того, у прокуратурі уточнили, що відомо про двох городян, які отримали поранення. Дані уточнюються. Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі.



Нагадаємо, 21 вересня російські загарбники атакували Одеську область гіперзвуковою ракетою «Онікс». Внаслідок чого пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури.