ВСУ уже действуют за последней линией обороны оккупантов на западе Запорожской области — ISW

Украинская бронетехника действует за последней линией российских оборонительных укреплений, которые сейчас прорывают украинские силы на западе Запорожской области. Об этом в своем отчете за 21 сентября пишут аналитики американского Института изучения войны.



«Геолокационные кадры, размещенные 21 сентября, показывают, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий «Зуб дракон», которые являются частью трехслойной обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова)», — говорится в сообщении.

Так, сейчас неизвестно, удержат ли украинские войска эти позиции. По данным аналитиков, это первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками вне российской трехуровневой обороны.



«Присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонительного слоя указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы использовать технику через этот прорыв. Вероятно, украинские войска подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе в достаточной степени, чтобы продвинуть свои машины вперед», — отметили аналитики.



В ISW заявили, что способность украинских войск подводить бронетехнику к самым мощным российским оборонительным сооружениям и преодолевать их, а также использовать ее вблизи подготовленных российских оборонительных позиций - важный признак прогресса в украинском контрнаступлении.



«Российские войска, занимающие оборону в западной части Запорожской области, с середины августа не могут предотвратить постепенное, но неуклонное продвижение украинских войск. ISW постоянно наблюдает медленное, но регулярное продвижение украинских войск в западной части Запорожской области, несмотря на боковую переброску российскими военными элементов относительно элитных подразделений для усиления оборонительных операций в западной части Запорожской области», — уточнили аналитики.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, во время дискуссии с представителями американских СМИ в Вашингтоне пообещал освободить город Бахмут и два других ключевых украинских города от российской оккупации.