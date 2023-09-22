ЗСУ вже діють за останньою лінією оборони окупантів на заході Запорізької області — ISW

Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень, які нині проривають українські сили на заході Запорізької області. Про це у своєму звіті за 21 вересня пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.



«Геолокаційні кадри, розміщені 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів та перешкод «Зуб дракон», які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова)», — йдеться у повідомленні.

Так, наразі невідомо, чи утримають українські війська ці позиції. За даними аналітиків, це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза російською трирівневою обороною.



«Присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці достатньо убезпечили прорив перших двох ліній цього шару, щоб використати техніку через цей прорив. Ймовірно, українські війська придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньою мірою, щоб просунути свої машини вперед», — зазначили аналітики.



В ISW заявили, що здатність українських військ підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд та долати їх, а також використовувати її поблизу підготовлених російських оборонних позицій — важлива ознака прогресу в українському контрнаступі.



«Російські війська, які займають оборону в західній частині Запорізької області, з середини серпня не можуть запобігти поступовому, але неухильному просуванню українських військ. ISW постійно спостерігає повільне, але регулярне просування українських військ у західній частині Запорізької області», — уточнили аналітики.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, під час дискусії з представниками американських ЗМІ у Вашингтоні пообіцяв звільнити місто Бахмут та два інші ключові українські міста від російської окупації.