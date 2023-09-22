Байден пообіцяв Зеленському дати невелику партію ракет ATACMS — ЗМІ

Президент США Джо Байден пообіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією.



Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських чиновників та представників Конгресу, знайомих з ходом переговорів.



Чиновники, які не уповноважені виступати публічно, не повідомили, коли саме будуть доставлені ракети і коли про це буде оголошено.



За підсумками переговорів з Байденом 21 вересня Зеленський заявив, що Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї і результати цієї роботи будуть помітні через деякий час.



З минулого року Україна просить надати ракети ATACMS, які дадуть ЗСУ можливість вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, завдаючи ударів по лініях постачання, базам та штабам у тилу російських військ.