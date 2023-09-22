Зеленский о передаче дальнобойного оружия: «Настанет момент — мы все это увидим»

Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит от США далекобойные ракеты. Фото: ОП

Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы будут заметны через некоторое время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с украинскими журналистами в Вашингтоне, передают в пресс-службе Офиса президента.



По его словам, в столице США состоялись откровенные разговоры с американскими конгрессменами.



«Они получили все ответы», — подчеркнул он.



Также Зеленский подчеркнул, что во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая Украине помощь.



«Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры надо проводить», — отметил глава страны.



Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Владимир Зеленский акцентировал, что речь идет в целом об усилении дальнобойных возможностей Украины.



«Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент — мы все это увидим», — подытожил Владимир Зеленский.



Напомним, президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской помощи Украине в сфере безопасности, в который войдут артиллерия, боеприпасы, противотанковые средства, а на следующей неделе первые американские танки «Абрамс» и системы ПВО Hawk будут доставлены в Украину.