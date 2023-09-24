Леонид Пасечник «переизбрали» главой «ЛНР»

Пасечник «вступил» в должность главы «ЛНР». Фото: Леонид Пасечник

Леонида Пасечника «переизбрали» главой группировки «ЛНР». Соответствующее решение приняли на пленарном заседании «депутаты» «народного совета ЛНР». Об этом рассказал сам Пасечник в Telegram-канале.



Отмечается, что в народном совете «ЛНР», кандидатами на пост главы оккупированной части Луганской области были Александр Ермоленко, Вадим Колесник и Леонид Пасечник. За Пасечника проголосовали 49 депутатов.



«В первую очередь выражаю слова огромной благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, руководству Партии «Единая Россия», жителям и депутатам Народного Совета Луганской Народной Республики за оказанное доверие и поддержку», — написал в соцсети Пасечник.



Напомним, 23 сентября стало известно, что Денис Пушилин стал главой группировки «ДНР».