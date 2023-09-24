Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»

Пасічник «заступив» на посаду голови «ЛНР». Фото: Леонід Пасічник

Леоніда Пасічника «переобрали» головою угрупування «ЛНР». Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні «депутати» «народної ради ЛНР». Про це розповів сам Пасічник у Telegram-каналі.



Зазначається, що у «народній раді ЛНР»» кандидатами на посаду голови окупованої частини Луганської області були Олександр Єрмоленко, Вадим Колесник та Леонід Пасічник. За Пасічника проголосували 49 депутатів.



«Насамперед висловлюю слова величезної подяки Президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну, керівництву Партії «Єдина Росія», мешканцям та депутатам Народної Ради Луганської Народної Республіки за надану довіру та підтримку», — написав у соцмережі Пасічник.



Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що Денис Пушилін став головою угрупування «ДНР».