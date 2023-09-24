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Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября

24 сентября 2023, 23:10

Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября

Политика

Так называемое «правительство» группировки «ДНР» сложило свои полномочия. Это формальный шаг, который предусмотрен «конституцией ДНР» на случай избрания нового главы «ДНР». При этом «правительство» продолжит действовать до формирования нового состава.

Общество

В захваченном РФ Рубежном Луганской области работники коммунального предприятия объявили протест из-за годовой задолженности по зарплате.

На оккупированной РФ территории Донецкой области введена военная цензура. Военная цензура подразумевает прослушку телефонных звонков, чтение писем и интернет-переписки сотрудниками ФСБ. Также жителям запретили находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00. Во время комендантского часа запрещено движение транспорта при отсутствии спецпропуска.

Во временно оккупированном Джанкое подорвали автомобиль российского военнослужащего. По предварительным данным, под автомобилем сработало взрывное устройство.

Боевые действия

Украинские военные атаковали беспилотниками здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод в Курске. Мэр города Игорь Куцак сообщил, что из-за атаки отменяется праздничный салют ко Дню города.

Мирные жители оккупированного города Токмак Запорожской области получили ранение из-за работы систем противовоздушной обороны российских оккупантов.

В Главном управлении разведки при Министерства обороны Украины сообщили, что на территории военного городка в Московской области 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, поселок Калининец Наро-Фоминского района ) уничтожен топливозаправщик. Также на территории военного городка в Калужской области 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

В оккупированном Донецке произошел обстрел, в Киевском районе два человека получили ранения.

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