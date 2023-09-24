Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня

Політика



Так званий «уряд» угруповання «ДНР» склав свої повноваження. Це формальний крок, передбачений «конституцією ДНР» у разі обрання нового голови «ДНР». При цьому «уряд» продовжить діяти до формування нового складу.



Суспільство



У захопленому РФ Рубіжному Луганської області працівники комунального підприємства оголосили протест через річну заборгованість із зарплати.



На окупованій РФ території Донецької області запроваджено військову цензуру, яка передбачає прослуховування телефонних дзвінків, читання листів та інтернет-листування співробітниками ФСБ. Також мешканцям заборонили перебувати на вулицях та інших громадських місцях з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 4:00. Під час комендантської години заборонено рух транспорту за відсутності спецперепустки.



У тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця. За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.



Бойові дії



Українські військові атакували безпілотниками будівлю ФСБ та нафтопереробний завод у Курську. Мер міста Ігор Куцак повідомив, що через атаку скасовується святковий салют до Дня міста.



Мирні жителі окупованого міста Токмак Запорізької області зазнали поранень через роботу систем протиповітряної оборони російських окупантів.



У Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України повідомили , що на території військового містечка в Московській області 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, селище Калінінець Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. Також на території військового містечка в Калузької області 60 арсеналів озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.



В окупованому Донецьку стався обстріл, у Київському районі двоє людей отримали поранення.

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