Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня

24 вересня 2023, 23:10

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня

Політика

 Так званий «уряд» угруповання «ДНР» склав свої повноваження. Це формальний крок, передбачений «конституцією ДНР» у разі обрання нового голови «ДНР». При цьому «уряд» продовжить діяти до формування нового складу.

Суспільство

У захопленому РФ Рубіжному Луганської області працівники комунального підприємства оголосили протест через річну заборгованість із зарплати.

На окупованій РФ території Донецької області запроваджено військову цензуру, яка передбачає прослуховування телефонних дзвінків, читання листів та інтернет-листування співробітниками ФСБ. Також мешканцям заборонили перебувати на вулицях та інших громадських місцях з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 4:00. Під час комендантської години заборонено рух транспорту за відсутності спецперепустки.

У тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця. За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.

Бойові дії

Українські військові атакували безпілотниками будівлю ФСБ та нафтопереробний завод у Курську. Мер міста Ігор Куцак повідомив, що через атаку скасовується святковий салют до Дня міста.

Мирні жителі окупованого міста Токмак Запорізької області зазнали поранень через роботу систем протиповітряної оборони російських окупантів.

У Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України повідомили , що на території військового містечка в Московській області 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, селище Калінінець Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. Також на території військового містечка в Калузької області 60 арсеналів озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

В окупованому Донецьку стався обстріл, у Київському районі двоє людей отримали поранення.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня
22:36
Колабораціоніста з Маріуполя засудили до восьми років ув'язнення
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
10:59
Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА
10:14
Барабаш: в Авдіївці досі залишаються 1646 людей
23:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 вересня
22:24
Пушиліна «переобрали» головою «ДНР»
21:55
У Донецьку впала ракета, поранені дві жінки
00:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня
21:45
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
20:52
З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
15:45
Олещук подякував українським пілотам за атаку на Севастополь та Мелітополь
15:15
РФ створює нові катівні на захопленій частині Луганської області — ЦНС
15:07
Міноборони РФ заявило про знищення п'яти ракет у Криму
14:30
У Маріуполі окупанти знищили 180 тисяч книг та чотири бібліотеки — міськрада
усі новини
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 вересня
22:36
Колабораціоніста з Маріуполя засудили до восьми років ув'язнення
21:40
Росія вивела в Чорне море малий ракетоносій, залп — до восьми «Калібрів»
20:40
Волонтери відновлюють будинки у звільненому Богородичному
19:30
У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта — ЗМІ
19:02
Росіяни скинули на Херсон 2 авіабомби, травмовано шестеро людей
18:11
Вибух у Курську на день міста. Дрони атакували два об'єкти
17:12
В окупованому Токмаку роботою ППО травмовано цивільних — мер Мелітополя
16:59
У Московській та Калузькій областях РФ диверсанти влаштували «бавовну» — ГУР
16:15
Сирський оприлюднив, як військові 80-ї бригади ДШВ звільняли Кліщіївку
15:58
Удар по Кременчуку: значно зросла кількість постраждалих
15:21
«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину
14:26
Леоніда Пасічника «переобрали» головою «ЛНР»
14:15
Війська РФ обстріляли Херсон: шість постраждалих та багато руйнувань
13:33
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждало два райони: є жертви та руйнування
13:28
«Уряд ДНР» пішов у відставку
13:18
Окупанти атакували Херсонську область: загинуло двоє людей, ще троє поранено
12:57
До Туреччини зайшло друге судно з українським зерном
11:59
Армія РФ вирішила перевірити оборону поблизу Білогорівки, виявилося безуспішно — Євлаш
10:59
Росіяни завдали авіаудару по Вугледару — ОВА
усі новини
ВІДЕО
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
22 вересня, 13:30
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Російські війська обстріляли Курахове Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
22 вересня, 08:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама