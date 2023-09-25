Екскерівник оборонного заводу у Львові «роззброював» ППО перед вторгненням РФ

Незаконна діяльність колишнього керівника оборонного заводу, що спеціалізувалося на збиранні систем ППО, призвела до фактичного «роззброєння» кількох комплексів української протиповітряної оборони на суму майже 2,4 млн бюджетних гривень. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За даними слідчих, до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації.



Потім він привласнив «списані» деталі, що містять значну частину дорогоцінних металів. Колишньому начальнику оборонного підприємства висунуто підозру за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах. Обвинуваченому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.